El conductor estrella estuvo al borde del llanto, luego de que el hijo de Derbez y sus compañeros del show le hicieran una pesada broma.

MÉXICO.— Faisy, conductor estelar del programa 'Me caigo de risa' fue víctima de una broma por parte de José Eduardo Derbez en complicidad con el productor del show, Lalo Suárez.

Pese a ser una broma vía telefónica, el llanto del presentador al enterarse que iba a "será reemplazado" quedó grabado en un vídeo de YouTube titulado ¿Por mí culpa despiden a Faisy de 'Me caigo de risa'?

En su vídeo, José Eduardo inicia relatando cómo es que surgió la idea de hacerle la broma a Omar Pérez Reyes, mejor conocido como 'Faisy'.

El productor del show también explica que la broma consistía en que el presentador estelar iba a tener que compartir el programa con el exparticipante de 'Guerreros 2020', 'El Rasta'.

El hijo de Eugenio Derbez y Lalo Suárez señalan el objetivo de la broma era que 'Faisy' sufriera, pero no sabían cuál iba a ser su reacción, si se iba a entristecer, deprimir, llorar o molestarse.

Tras estas palabras, es cuando 'Faisy' con lágrimas le suplicó a Suárez que tratara de arreglar la situación.

"No, no, no, ¿tú aceptaste Suárez? No ma…, ya está cag […] No quiero que nos quiten el programa, pero tampoco que nos agarren como calzón de pu[…] Ya estaba llorando".