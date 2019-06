Faisy quiere a Guillermo del Toro en “Me caigo de risa”

MÉXICO.— Hace cinco años que comenzó en México el programa “Me caigo de risa” y, de cara a su quinta temporada, Faisy dice que entre su lista de deseos está tener como invitados a más artistas de talla internacional.

En ese episodio el público verá a Gabriel Soto, Rodrigo Murray, Cecilia Galiano y “El Burro” Van Rankin, la primera vez que tantos invitados asisten a uno de sus programas.

Además del programa de televisión, “Me caigo de risa” anda de gira con el show en vivo, que surgió —de acuerdo con Faisy— por la necesidad del público de participar.

#Morelia ¡ Me Caigo De Risa ! Faisy Ricardo Fastlicht Ricardo Margaleff Mariazel Oficial Mariana Echeverría oficial Yurem Diego de Erice Sábado 24 de Agosto | 5 y 8:30 Pm | Teatro Morelos pic.twitter.com/dJO0tf6sfu

También existe un juego de mesa con el nombre del programa. En una pausa, Rodrigo Murray dijo que él es más que feliz de participar en este tipo de formatos. “No hay nada más hermoso que hacer reír a la gente, y si con esto se alegra el corazón y el alma de las personas, yo simplemente soy un portador de felicidad. No es que me haya comido un niño, creo que me comí varios, pero sin duda alguna el chamaco que llevo dentro se divierte como enano, en mi caso más”.