"Falcon and the Winter Soldier" llegan a México para luchar (vídeo)

Disney Plus consiente a los seguidores del Universo Marvel, ya que después de las series The Mandalorian y WandaVision llega a su plataforma Falcon and the Winter Soldier.

La serie que fue creada por Marvel Studios y tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Sebastian Stan.

The Shield has landed in Singapore to celebrate the launch of #FalconAndWinterSoldier. “We need someone to inspire us again”, @DisneyPlusLA can you help?

The first episode of Marvel Studios' 6-Part Original Series is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5hpuUoXDU8 — Disney+ Singapore (@DisneyPlusSG) March 19, 2021

Estreno en México

El estreno será hoy viernes 19 de marzo y los episodios estarán disponibles a partir de las 2 de la mañana, así como sucedió con WandaVision y The Mandalorian ya que Disney Plus funciona con el horario del Pacífico.

Campaña inusual

Varios países se unieron a la presentación de la campaña, y México no se quedó atrás al iluminar con el escudo del Capitán América iluminó la Torre Latinoamericana.

Excelente. Ahora el escudo está en Ciudad de México para honrar su legado. @MarvelLATAM pic.twitter.com/ItgPxKhkzL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) March 19, 2021

¿De qué trata?

Después de ganar la batalla contra Thanos, Steve Rogers regresa el tiempo para tener una vida tranquila con "Peggy" Carter; la serie está situada seis meses antes de lo ocurrido en Avengers: Endgame.

Desafíos

Rogers deja en manos de Sam Wilson el mando del "Capitán América", pero aún no se siente listo para llenar el vacío que dejó su amigo, ante esto algunas personas tratarán de aprovecharse de la situación.

☆ Honor the legacy ☆ Here's the first in a series of posters inspired by Marvel Studios' "The Falcon and The Winter Soldier"! Artist credit to @SzarkaArt. Stream the first episode of the Original Series now on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/4yj0eFc968 — The Avengers (@Avengers) March 19, 2021

Juntos

Sam y James Barnes dejan a un lado su enemistad y deciden trabajar juntos.

En la serie también se espera el regreso de Helmut Zemo, villano de 'Captain America: Civil War', quien planea terminar con los superhéroes del mundo, pero no está solo, ya que se ha aliado con otros personajes.

A pocos días del estreno de Falcon And The Winter Soldier, recordemos las acciones de Helmut Zemo en Captain America Civil War, aprovechó la debilidad de los Vengadores para separarlos... 🤯 pic.twitter.com/0F1Ve8z3kC — Todo De Marvel - 💙🎥 (@TodoDeMarvelMX) March 17, 2021

Más personajes

Más personajes aparecerán en la serie, junto con la isla ficticia de Marvel 'Madripoor', en la que se cree que habrá una base secreta de Nick Fury, justo como sucede en los cómics, habrá que estar atentos a cada episodio para conocer cómo se maneja la trama.

¿De qué lado estuvisteis en la Civil War del Universo Cinematográfico de Marvel? pic.twitter.com/f3a6GRliFM — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) March 18, 2021

¿Cuántos episodios?

La nueva serie de Disney Plus tendrá un total de seis episodios que durarán aproximadamente entre 40 y 60 minutos.

Capítulos

Cada capítulo se estrenará semanalmente y para que no se te pasen los episodios te dejamos las fechas para que las tengas presente:

Episodio 1 | 19 de marzo

Episodio 2 | 26 de marzo

Episodio 3 | 2 de abril

Episodio 4 | 9 de abril

Episodio 5 | 16 de abril

Episodio 6 | 23 de abril

Cómo entenderla

Las últimas dos películas de Avengers han influido en la trama del Universo Marvel por lo que es posible que ayuden a entender el porqué de los acontecimientos ocurridos en las nuevas series.

Pero también, es posible entender las producciones sin haber visto la mayoría del contenido del Universo Cinematográfico de Marvel.