Fallece Alan Parker, director de "Expreso de medianoche" y "Evita"

LONDRES (AP) — El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como “Evita”, “Midnight Express” (“Expreso de medianoche”) y “Bugsy Malone” falleció. Tenía 76 años.

Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otros de sus filmes incluyen “Fame” (“Fama”), “Mississippi Burning” (“Mississippi en llamas”), “The Commitments” (“Camino a la fama”) y “Angela’s Ashes” (“Las cenizas de Ángela”). En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico.

Parker murió el viernes en Londres después de una larga enfermedad, informó su familia en un comunicado.

From "Fame" to "Midnight Express," two-time Oscar nominee Alan Parker was a chameleon. His work entertained us, connected us, and gave us such a strong sense of time and place. An extraordinary talent, he will be greatly missed. pic.twitter.com/OxZPBxTE8F