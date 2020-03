Fallece Bill Rieflin, baterista de R.E.M; pudo haberlo matado el cáncer

EE.UU.— Bill Rieflin, quien fuera uno de los bateristas más importantes de su época, falleció a la edad de 59 años.

El motivo de su muerte aún no se conoce, aunque se sabe que luchaba contra el cáncer, pero el mundo de la música ya se ha despedido de quien fuera uno de los miembros actuales de la banda inglesa King Crimson.

El exbajista de Nirvana, Krist Novoselic, fue el encargado de dar la noticia a través de Twitter.

"Muy triste de escuchar de que Bill Rieflin ha fallecido. Una persona recta y un excelente músico".

So sorry to hear of Bill Rieflin passing away. A straight up person and excellent musician. — Krist Novoselić (@KristNovoselic) March 24, 2020

Músicos mostraron su asombró y pena por la pérdida de Bill

Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, se mostró sorprendido ante la noticia que dio Novoselic.

La cantante Toyah Willcox, esposa del guitarrista de King Crimson Robert Fripp, fue la encargada de confirmar la noticia.

"Nuestro querido y magnífico Bill Rieflin ha dejado este mundo. Un humano muy querido y miembro de King Crimson. La familia está con ustedes. Siempre en nuestros corazones".

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X — Toyah Willcox (@toyahofficial) March 24, 2020

Los trabajos de Rieflin son relacionados a diferentes bandas como R.E.M, donde colaboró en los discos" Around The Sun", "Accelerate" y "Collapse Into Now".

También tuvo una gran participación con Ministry, donde destacan los álbumes "The Land of Rape and Honey" y "The Mind Is a Terrible Thing to Taste".

Today we lost a wonderful artist, tremendous human being and an integral part of Ministry’s developments and success…



Safe travels my brother on the way to your next universal gig.



R.I.P Bill Rieflin#MinistryBand #WeAreMinistry #Ministry #Revco #BillRieflin #RestInPeace pic.twitter.com/5YfhvGUZcR — Ministry (@WeAreMinistry) March 24, 2020

El estadounidense también tocó con Nine Inch Nails, "KMFDM" y "The Humans".

