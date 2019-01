Fallece Daryl Dragon del dueto Captain and Tennille

LOS ÁNGELES, (Notimex).- El músico y compositor estadunidense Daryl Dragon, conocido por ser el “Capitán” del dueto de pop Captain and Tennille, falleció este miércoles en Arizona a los 76 años a causa de una insuficiencia renal.

De acuerdo con el portal TMZ, su publicista Harlan Boll confirmó el deceso luego de comentar que se encontraba en cuidados intensivos y acompañado por su ex esposa Toni Tennille.

Entre los temas con los que el dúo consiguió el éxito en la década de los 70 se encuentran “Do that to me one more time”, “Muskrat love” y “Love will keep us together”, que encabezó la lista Billboard por varias semanas.

Tras irrumpir en la escena, Dragon y Tennille se casaron en 1975 y un año después condujeron juntos un programa de variedades. Se divorciaron en 2014 pero su buena amistad continuó.

Antes de presentarse como Captain and Tennille, Dragon formó parte de la agrupación Beach Boys (entre 1967 y 1972), de la que fue tecladista, y justamente Mike Love fue quien le puso el apodo de “El capitán”.