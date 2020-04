Fallece Derek Jones, guitarrista de 'Falling in Reverse'

LAS VEGAS.— El músico estadounidense Derek Jones, guitarrista y colíder de la banda 'Falling In Reverse', ha fallecido a los 35 años por causas que no han trascendido.

Su compañero de grupo, el vocalista Ronnie Radke, ha sido quien ha informado de esta muerte a través de su perfil oficial en Twitter.

I’ll never forget when you picked me up from jail In Your old tour van to start falling in reverse. Your spirit will be interwoven through the music I write forever. Rest In Peace Derek Jones. My heart is broken. pic.twitter.com/6ugnm1MmTm