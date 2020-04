Fallece el actor Jay Benedict por complicaciones con el COVID-19

EE.UU.— El actor estadounidense Jay Benedict, reconocido por sus papeles en los filmes 'Aliens'y 'Batman', murió a causa de complicaciones del COVID-19 a los 68 años de edad.

La información fue confirmada por la agencia del actor en redes sociales.

Con una carrera de más de cuatro décadas, Benedict estaba radicado en Reino Unido por lo que además de participar en proyectos de Hollywood también lo hizo en Francia y España.

“Es con profundo dolor que debemos anunciar la muerte de Jay el 4 de abril debido a complicaciones derivadas de una infección por COVID-19”, dice el comunicado en su página web oficial.

Aunque ocurrió el sábado pasado, se ha dado a conocer que falleció el actor #JayBenedict a los 68 años de edad por complicaciones relacionadas al #COVID19. El histrión se dio a conocer en películas como Batman: El caballero de la noche asciende y Aliens: El regreso. pic.twitter.com/mzwU69SHZm — JavierPozaInforma (@pozainforma) April 7, 2020

Recordado por 'Aliens' y 'Batman'

Dos de sus papeles más famosos fue en Aliens, de James Cameron, y Batman: El caballero de la noche asciende, de Christopher Nolan.

En la televisión interpretó al oficial del ejército John Kiefer en Foyle's War y participó en Cap des Pins y Emmerdale.

Otros de sus trabajos incluyen The Patriots, The White Knight, The Apocalypse Code y Madame, además de diversas apariciones en The Rocky Horror Show.

También podría interesarte: Actor de 'Flash' muere de forma repentina; aún no se conoce la causa

Síguenos en Google Noticias