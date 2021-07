Fallece el padre del actor Robert Downey Jr., el cineasta Robert Downey Sr.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de Ironman confirmó la muerte de su padre y dedicó un emotivo mensaje de despedida.

NUEVA YORK.— El icónico cineasta estadounidense Robert Downey Sr. falleció la madrugada de este miércoles 7 de junio mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, informó "Daily News".

El actor y director cumplió 85 años el mes pasado y desde hace media década luchaba contra la enfermedad de Parkinson.

¿Quién fue Robert Downey Sr.?

Era conocido por su participación en películas underground como "Putney Swope"; también apareció en "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live And Die in L.A.".

Downey se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; se divorciaron en 1975.

Su segunda esposa, la actriz y escritora Laura Ernst falleció en 1994 de esclerosis lateral amiotrófica. En 1998 se casó con la autora Rosemary Rogers, con la que tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.

