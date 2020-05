Fallece Fred Willard, actor de "Modern Family" y "Anchorman"

LOS ÁNGELES.— Fred Willard, el comediante cuyo estilo de improvisación lo mantuvo activo durante más de 50 años en películas como; “This Is Spinal Tap”, “Best In Show" y “Anchorman”, falleció la noche del viernes a los 86 años.

La hija del actor, Hope Mulbarger, informó en un comunicado que su padre falleció en paz.

“Él siguió activo, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. ¡Lo amamos tanto! Lo extrañaremos por siempre”, escribió Hope en el comunicado.

Un actor de escenas "breves"

Willard raramente recibió un papel protagónico o incluso de personaje secundario, y se especializó en breves actuaciones.

Fue postulado al Emmy en cuatro ocasiones por sus papeles en las series “What's Hot, What´s Not”, “Everybody Loves Raymond”, “Modern Family” y “The Bold and the Beautiful”.

How lucky that we all got to enjoy Fred Willard’s gifts. He is with his missed Mary now. Thanks for the deep belly laughs Mr. Willard. Best in Show (7/11) Movie CLIP - Judging the Hounds (2000) HD https://t.co/wPrbk9VjWI via @YouTube — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) May 16, 2020

“Qué suerte que todos pudimos disfrutar de los dones de Fred Willard. Gracias por las carcajadas”, tuiteó Jamie Lee Curtis, quien se casó con Christopher Guest, el director de “Best In Show” y de “Waiting for Guffman”.

Fred Willard, de regreso a la actuación

La muerte de Willard ocurre casi dos años después del fallecimiento de su esposa Mary Willard a los 71 años. Fue dramaturga y escritora de televisión, y también fue candidata cuatro veces al Emmy.

Tras el deceso de su esposa, Willard dudó que volvería a trabajar. Pero el comediante fue invitado al programa “Jimmy Kimmel Live!” para burlarse de la “fuerza espacial” del presidente estadounidense Donald Trump.

So sad to hear that Fred Willard passed away.



One of my favorite roles of his was as Ron Albertson in Waiting For Guffman. Watch how many dentist jokes he delivers in under ten seconds. ❤️ pic.twitter.com/BHgPl3EXoY — Vic Berger IV (@VicBergerIV) May 16, 2020

There was no man sweeter or funnier. We were so lucky to know Fred Willard and will miss his many visits https://t.co/joHM39o8k4 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 16, 2020

“No había un hombre más dulce o gracioso. Fuimos muy afortunados de conocer a Fred Willard y extrañaremos sus constantes visitas”, , tuiteó Kimmel.

Te puede interesar: Se apaga la estrella de la actriz Pilar Pellicer