Fallece Hal Holbrook, "Garganta profunda" en el filme "Todos los hombres del Presidente"

Hal Holbrook, el longevo y estimado actor estadounidense que dio vida al misterioso “Garganta profunda” en la película “All the President’s Men” (Todos los hombres del Presidente, de 1976), falleció a los 95 años, informó The New York Times.

Su asistenta, Joyce Cohen, detalló que Holbrook falleció el pasado 23 de enero en su residencia de Beverly Hills (California).

Todo terreno

Del teatro al cine pasando por la televisión, Holbrook (Cleveland, 1925) disfrutó de una extensa y muy reconocida trayectoria en el mundo de la interpretación.

En la gran pantalla y ya en la última fase de su carrera brilló con “Into the Wild” (2007), la película de aventura extrema y redescubrimiento personal de Sean Penn con la que fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto.

Ha muerto a los 95 años HAL HOLBROOK, actor imprescindible del cine USA, muy habitual en films de terror con papeles como el cura en THE FOG de John Carpenter o THE UNHOLY, el marido de Adrienne Barbeau en CREEPSHOW de George Romero, RITUALS, o GIRLS NIGHT OUT. Descanse en paz pic.twitter.com/KAnzraXASQ — Horror Losers (@horrorlosers) February 2, 2021

Acarició el Óscar

Holbrook fue en ese momento el intérprete de más edad en recibir una nominación a los Óscar (82 años), aunque la estatuilla fue finalmente para Javier Bardem por “No Country for Old Men” (2007).

Al margen de su paso por los Óscar, es posible que el papel más conocido en el cine de Holbrook sea el de “Garganta profunda”, un agente del FBI que reveló las claves del caso Watergate a los reporteros Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), en la memorable intriga política y periodística de “All the President’s Men” (Todos los hombres del Presidente) de Alan J. Pakula.

Adiós a uno de los grandes, Hal Holbrook, Garganta Profunda en TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE, némesis de Clint Eastwood en HARRY EL FUERTE, el padre Malone de LA NIEBLA de John Carpenter, el premiado, con un Emmy, LINCOLN, y el nominado al oscar por HACIA RUTAS SALVAJES. pic.twitter.com/z4UQ5qLP3e — Fausto Fernández (@faustianovich) February 2, 2021

Con información de redes e infobae.com