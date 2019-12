Fallece Irving Burgie, creador del famoso tema de “Beetlejuice”

MÉXICO.- Irving Burgie, quien escribió la canción “Day-O (The Banana Boat Song)”, utilizada por Tim Burton para la banda sonora de la película “Beetlejuice” (1988), falleció a los 95 años.

Durante el desfile del 53 aniversario de la Independencia de Barbados, la primera ministra de la isla caribeña, Mia Mottley, dio a conocer que Burgie falleció el viernes pasado.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Mottley pidió un momento de silencio para Burgie, quien nació en Brooklyn y escribió la letra de “Plenty and in time of need”, el himno nacional de Barbados, la tierra natal de su madre.

Irving Burgie, con el corazón en el Caribe

Nacido en Estados Unidos, pero muy influenciado por la música del Caribe; el compositor propuso en 1956 a Harry Belafonte retrabajar su canción “Day-O”, publicada en 1952.

Según el Salón de la Fama de los Compositores de Canciones, los temas de Burgie han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, muchos de ellos fueron grabados por Harry Belafonte, incluidos ocho de las 11 canciones de su álbum “Calypso” (1956).

En 1996 lanzó una colección de 10 canciones titulada “Island in the Sun: The Best of Irving Burgie“, que incluía muchas de sus canciones más conocidas, como “Day-O”, “Jamaica Farewell” y “Yellow bird“.