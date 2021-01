Fallece Jeanette Maus, la voz detrás de las brujas de Resident Evil Village

Jeanette Maus, actriz que diera voz a varios personajes de Resident Evil Village, falleció a los 39 años de edad, según confirmó la cuenta oficial de Capcom.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0