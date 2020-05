Fallece la cantante de country Cady Groves a los 30 años

EE.UU.— La cantante estadounidense Cady Groves, quien fuera compositora dentro del género country, falleció a los 30 años en Nashville, Tennessee.

De acuerdo con su hermano Cody Groves, los forenses no encontraron indicios de suicidio o lesiones, por lo que a falta de mayor información la muerte se dio por "causas naturales".

@cadygroves has left this world. Details are limited right now but family is trying to get them and will keep people updated. Rest In Peace little sis. Hope you’re reunited with @kellydgroves and Casey. pic.twitter.com/l4S3tqWYFy