Fallece la hija de Rocío Sánchez Azuara

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara informó el fallecimiento de su hija Daniela, quien durante 20 años padeció lupus.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, escribió Rocío Sánchez Azuara a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”, añadió.

Aunque su hija padecía lupus desde hace 20 años, apenas en agosto pasado se informó que se encontraba grave en el hospital tras detectarle una bacteria en la sangre.

“Su corazón está muy débil, funciona al 20 por ciento apenas”, informó Rocío en esa ocasión. También se supo que Daniela necesitaba de un trasplante de riñón para poder sobrevivir.

Por el momento, Rocío Sánchez no informó cuál fue la causa del deceso de su hija Daniela.

Tras la noticia, decenas de seguidores y colegas le enviaron el pésame a través de las redes sociales.

“Lo siento mucho querida Rocío. Estoy contigo siempre en oración y cariño”, escribió Flor Rubio. “Lamento mucho por lo que estás pasando, te abrazo con mi cariño siempre”, añadió Pati Chapoy.

Otras personalidades que se sumaron a las condolencias fueron Sergio Basañez, Shanik Berman y Chantal Andere.