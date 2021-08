Fallece la veterana actriz de K-Dramas Kim Min Kyung

La veterana actriz Kim Min Kyung falleció el lunes a la edad de 61 años, sin que hasta el momento se revelaran las causas de su deceso.

Así lo confirmó este martes su agencia de representación DaHong Entertainment, que indicó que los restos mortales de la actriz permanecen en un hospital de Seúl y que su funeral se llevaría al cabo el 18 de agosto.

Nacida en 1960, Kim Min Kyung comenzó a actuar en una compañía teatral en 1979 y apareció en decenas de proyectos. Esto hizo que sumara más de 40 años de trayectoria que la llevaron a ganar el premio a “Nueva Actriz” en el Festival de Teatro de Corea en 1981, según recuerda Soompi en Español.

Entre las películas en las que aparece su crédito destacan: “Tazza“, “Someone Behind You”, “Where the Truth Lies” y “Microhabitat”. Como actriz de K-Dramas apareció en “The Moon Embracing the Sun“, “The Flower in Prison“ y “When the Camellia Blooms”. Sus proyectos más recientes incluyen: “Mouse” y “A Good Supper” y la película “Pipeline”.

Deja dos películas aún sin estrenar: “Spiritwalker” y “1947 Boston”, aún no se han estrenado.