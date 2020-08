Fallece Manuel ''El Loco" Valdés víctima de cáncer

Hoy, a las 3:40 horas, falleció a los 89 años de edad el comediante y actor Manuel “El Loco” Valdés debido al cáncer que lo aquejaba desde hace unos años.

Ha muerto Don Manuel ‘El Loco’ Valdés

29 Enero 1931 - 28 Agosto 2020

QEPD pic.twitter.com/DFU0a5OxJB — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 28, 2020

La noticia de inmediato hizo eco en las redes sociales, donde en varias cuentas se lamentó la noticia y se ofreció el pésame a los familiares.

Falleció el loco Valdez , los hermanos se reúnen , Don Ramón , Tin Tan y el lokito Valdez los tres grandes comediantes de Mexico 🇲🇽🎉🎉🎉🎈🎈🎊🎊🇲🇽 Dios los tenga en su Gloria , Descanse en Paz 😢👏🏻👏🏻🇲🇽 pic.twitter.com/NxCrA7xD9M — Jesus Alberto (@JesusAl02581810) August 28, 2020

De acuerdo con "Radio Fórmula", en abril de 2017 se supo que al comediante y actor, protagonista entre otros programas de “Ensalada de Locos”, se le diagnosticó cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento.

Tumor maligno

Tras los exámenes, en la biopsia se descubrió que se trataba de un tumor maligno.

En junio de 2019 se le retiró un melanoma y después tuvo problemas para controlar su ojo derecho, de modo que en septiembre de ese año se sometió a una cirugía en el Instituto Nacional de Cancerología.

Estos son algunos de los mensajes difundidos en las redes sociales:

A los 89 años de edad fallece Manuel “El Loco” Valdez. Gran aficionado americanista.🦅💛💙



Q.E.P.D.🙏🏼 pic.twitter.com/Yj1UBlm2Cf — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) August 28, 2020

QEPD Manuel El Loco Valdez que ya descansa junto a sus hermanos. Tin Tan y Don Ramon. pic.twitter.com/2xSzstkgCd — Mayito Alvarado (@mayitoalvarado1) August 28, 2020

TRISTEMENTE HOY NOS DESPERTAMOS CON LA NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE DON MANUEL EL LOCO VALDÉS, A LOS 89 AÑOS DE EDAD. 😢😢 ¡DIOS LO TENGA EN SU GLORIA Y LE DE LA LUZ PERPETUA! 🙏 pic.twitter.com/g9juIgrAYi — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 28, 2020

Descanse en paz Manuel "El Loco" Valdés, falleció esta madrugada a los 89 años de edad.



Un genio de la comedia mexicana, abrazo sincero a toda su familia. pic.twitter.com/Z577qVrx9p — Claudia Mollinedo (@mollinedoficial) August 28, 2020

🎶🎶Todos queremos al loco, el loco es un encanto, el loco es un primor, tratara🎶🎶 QDEP pic.twitter.com/UUKLb52G3X — No tan terrible (@ivancasri) August 28, 2020

Con información de Radio Fórmula y redes sociales