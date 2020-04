Fallece por coronavirus actor de “Star Wars”

Idris Elba sigue en cuarentena en Nuevo México

El actor de “Star Wars” Andrew Jack murió en Gran Bretaña por complicaciones relacionadas con el Covid-19. Tenía 76 años.

Jack, quien también trabajaba como entrenador de dialecto, falleció en un hospital en Surrey anteayer, dijo ayer su agente, Jill McCullough, en un comunicado.

“Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas en funcionamiento en el Támesis, era férreamente independiente, pero estaba perdidamente enamorado de su esposa, también entrenadora de dialecto”, mencionó McCullough.

El actor apareció en “Star Wars Episode VIII: The Last Jedi” como el general Ematt, en “Solo: A Star Wars Story” y “Star Wars Episode VII: The Force Awakens” .

Su esposa, Gabrielle Rogers, quien se encontraba en cuarentena en Australia, publicó en redes sociales: “A Andrew Jack le diagnosticaron el coronavirus hace dos días. No sufrió dolor, y se fue en paz sabiendo que toda su familia estaba ‘con’ él”.

Los clientes de Jack como coach de dialecto incluyeron a Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth.

Por su parte, el actor británico Idris Elba y su esposa Sabrina Dhowre, diagnosticados con el virus, se mantienen en cuarentena, aunque no han presentado síntomas y se encuentran bien de salud, con el deseo de regresar a casa.

Idris Elba, compartió en su cuenta de Twitter un video donde contaba que ya había pasado el tiempo de cuarentena sugerido, por ello desean regresar a su casa, sin embargo, esto no les es posible.

“No podemos tomar un vuelo de regreso a casa”, dice el actor de 47 años desde Nuevo México, lugar donde encontraba en un proyecto de grabación y ante la orden de estar en casa, nadie puede salir.

El actor, quien ha participado en series como “The Wire”, trata de ver este momento de forma positiva y mantenerse tranquilo junto a su pareja, además ambos agradecen estar bien.

“Ambos estamos bien mentalmente. Solo trato de mantenerme optimista”. Al mismo tiempo agregó: “Espero que ustedes también lo estén, manteniéndose cuerdos y sin preocuparse demasiado, ni entrar en pánico. Pensé que definitivamente iba a vivirlo peor como asmático”.

Finalmente, el actor aprovecho su publicación para enviar un agradecimiento a quienes están luchando contra esta pandemia: “Todos los que están ayudando a otras personas, especialmente los médicos y enfermeras y las personas de atención médica que hacen lo suyo. Ustedes son increíbles y deberían ser completamente apreciados”.— AP y Notimex

Síguenos en Google Noticias