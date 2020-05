Fallece productora de "La Favorita", a los 62 años

MÉXICO.- La productora británica de cine Sue Bruce-Smith falleció a los 62 años de edad, luego de una batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado hace dos años.

Así lo reportaron medios internacionales que reconocieron su legado en el séptimo arte y como un personaje fundamental para el éxito de muchas películas.

De acuerdo con el portal Deadline, Sue Bruce-Smith perdió la vida el sábado por la mañana en su casa ubicada en Dublí (Irlanda), donde se encontraba acompañada por su familia: “Subdirectora de Film4 y una figura muy querida en el negocio del Reino Unido”, destacó el sitio.

En las redes sociales de Film 4, se hizo eco del fallecimiento de la productora, quien se involucró en títulos como "La favorita", protagonizada por las actrices Olivia Colman y Emma Stone; en "Las sufragistas", donde se desempeñó como jefa de estrategia comercial y de marca; y en "La habitación”, filme en el que realizó labores como jefa de distribución.

El director y guionista de cine británico Asif Kapadia publicó un mensaje de agradecimiento a Sue, en el que expresó:

Sue Bruce-Smith was a vital part of the U.K. indie film industry & so supportive throughout my career; when I was making my first film #TheWarrior, #FarNorth, my 2012 Olympic short #TheOdyssey & she backed us when we were making @AmyTheMovie, she was one of the best. @Film4 https://t.co/2TO9RHmvXM