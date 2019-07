Fallece Russi Taylor, la voz detrás de Minnie Mouse

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz estadounidense Russi Taylor, conocida por darle voz al emblemático personaje Minnie Mouse, falleció a los 75 años, informó Bob Iger, CEO de la compañía con la que trabajó desde 1986.

En el comunicado compartido en la cuenta oficial de Twitter de The Walt Disney Company, Bob Iger expresó: “Minnie Mouse perdió su voz con el fallecimiento de Russi Taylor. Por más de 30 años Minnie Mouse y Russi trabajaron juntas para entretener a millones de personas alrededor del mundo”.

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) July 27, 2019

Bob Iger también destacó que la relación entre la actriz y el personaje convirtió a Minnie Mouse en un ícono mundial y a Russi en una leyenda de Disney, que además era querida por fanáticos en todo el mundo.

“Estamos muy agradecidos con el talento de Russi, así como con el tremendo espíritu y la gran alegría que aportó a todo lo que hizo. Fue un privilegio haberla conocido y tener el honor de trabajar con ella, nos sentimos cómodos de saber que su trabajo seguirá entreteniendo e inspirando a las generaciones venideras”, añadió Bob Iger en el comunicado.

Además de Minnie Mouse, Russi Taylor, dio voz a los personajes Huey, Dewey y Louie, en las cintas “Mickey’s once upon a Christmas” y “Mickey’s twice upon a Christmas”.

De nuevo juntos

Russi estuvo casada con el actor de doblaje Wayne Allwine, desde 1991 hasta 2009, año en que él fallece. Cabe destacar que el actor prestó su voz al personaje de Mickey Mouse, quien tiene una relación con Minnie Mouse.

Russi Taylor también prestó su voz a varios personajes de la serie Los Simpson, por lo que el productor ejecutivo Al Jean se pronunció al respecto del fallecimiento de la actriz.

.@TheSimpsons Deeply saddened to learn of the passing of Russi Taylor a true delight to work with. pic.twitter.com/1qNUf7M6TM — Al Jean (@AlJean) July 27, 2019

“Profundamente triste enterarme de la muerte de Russi, un verdadero placer trabajar con ella”, expresó Jean en su cuenta oficial de Twitter.

El productor acompañó la publicación con la imagen del personaje Martin Prince, al que la actriz daba voz.

Amplia trayectoria

De acuerdo con el portal de Disney, la actriz participó en más de 100 episodios de Los Simpson, en los que dio voz a las gemelas “Sherri y Terri“, “Uter” y en algunas ocasiones a “Lewis Clark”.

Russie también prestó su voz a Baby Gonzo en la serie para niños Muppet Babies.