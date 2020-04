Fallecen dos artistas por Covd-19

El pianista Ellis Masalis Jr. tuvo complicaciones

El dibujante argentino Juan Giménez falleció a los 76 años en la provincia de Mendoza a causa del coronavirus.

Giménez, conocido por obras como la serie de cómics “La casta de los Metabarones”, estaba internado en terapia intensiva en el Hospital Central de Mendoza, su ciudad natal.

Fuentes del Ministerio de Salud mendocino informaron de que el dibujante comenzó con síntomas leves de Covid-19 el 16 de marzo y seis días después fue ingresado en el centro hospitalario, donde falleció anteanoche.

En las redes sociales, diversos referentes de la cultura y la política local mostraron su pesar por el fallecimiento de Giménez, quien vivía desde hace un tiempo en España y según medios argentinos se cree que fue allí donde contrajo la enfermedad, antes de retornar a Argentina.

Entre las muestras de afecto se encuentra la de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, quien envió el “más sentido pésame a su familia y amigos”.

Comienzo

Según explica en su página web Norma Editorial, que tiene en su catálogo obra del fallecido dibujante, Giménez se inició como historietista a los 16 años en revistas de aventuras de Argentina.

A principios de la década de 1960, empezó a consagrarse también en el ámbito publicitario.

Con guiones de Ricardo Barreiro, más tarde elaboró el cómic bélico “As de Pique”, y, a principios de los 80, se instaló en España, donde colaboró en las revistas de Toutain Editor (1984) y Comix Internacional con series como “War III” (1981), “Ciudad” (1982), “Cuestión de tiempo” (1982) y “La Estrella Negra” (1983).

Con guiones propios publicó obras como “Cuarto Poder” (1990), una saga hecha inicialmente en Francia.

Uno de los momentos cumbre de su carrera fue su trabajo junto al guionista chileno Alejandro Jodorowsky, al ilustrar la serie “La Casta de los Metabarones”.

Por otra parte, el pianista estadounidense Ellis Masalis Jr., falleció a los 85 años, debido a complicaciones de una neumonía ocasionada por el Covid-19.

De acuerdo con un mensaje compartido en redes sociales por Wynton Marsalis, hijo del pianista, el creador de materiales discográficos como “Heart Of Gold” y “A Night at Snug Harbor, New Orleans”, falleció la noche del miércoles 1 de abril.

“Mi papá era un hombre humilde con un sonido lírico que capturó el espíritu del lugar, Nueva Orleans, la ciudad de Crescen. Era un creyente frío sin gustos extravagantes. Como muchos padres, se sacrificó por nosotros e hizo tanto posible. No solo cosas materiales, sino cosas sustanciales y bellas como la capacidad de escuchar música complicada y leer libros; de ver y contemplar el arte”, escribió Wynton.

El hijo del músico, quien se refugió en el jazz, compartió que hace varios días habló con su padre sobre la situación que acaecía en todo el mundo por el Covid-19, y ante la preocupación de que la muerte llegará pronto para Ellis Masalis Jr., el propio pianista mencionó: “Mucha gente está perdiendo seres queridos. El tuyo no será más doloroso ni significativo que el de cualquier otro.

Según información de “The New York Times”, “Ellis Marsalis, fue un pianista y educador que se convirtió en la fuerza que guiaba el resurgimiento del jazz a fines del siglo XX, toda vez que colocaba a cuatro de sus hijos como músicos, en el camino hacia carreras prominentes”.

En su mensaje, Wynton compartió una fotografía de su padre como si este estuviera agradeciendo luego de una presentación musical: “Para mí, no hay tristeza solo alegría. Fue por la autopista de los buenos reyes como lo era su camino, un hombre de jazz, ‘con gracia y gratitud’”.— EFE y Notimex

