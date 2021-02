Falso Bruno Mars estafa cien mil dólares a una mujer

Dicen que el amor es ciego y el caso de una mujer de 63 años da fe de ello.

La pasión que sentía por el cantante Bruno Mars le llevó a caer en las manos de un internauta sin escrúpulos que estafó a su enamorada haciéndole creer que él también cayó rendido a sue pies a través de una cuenta de Instagram.

Chinwendu Azuonwu Posed as Bruno Mars on Instagram, Got a 63-Year-Old to Fall in Love With Him By Telling Her He Was Leaving His Tour to Be With Her and Then Scamming Her Out of $100k For "Touring Expenses"; Name That State (Video) https://t.co/urTzEuH9vv pic.twitter.com/zhwkrtjCFT