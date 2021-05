Falso: Lady Gaga nunca ha usado una camiseta en apoyo a Morena

Una imagen de Lady Gaga portando una camiseta como crop top con el logotipo de Morena, se hizo viral a través de redes sociales; por lo que medios informativos tuvieron que verificar y confirmar que en realidad se trata de una “fake news” (noticia falsa).

Por increíble que parezca, la imagen circuló como cierta a través de redes sociales, entre los militantes de Morena y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tal razón, medios como The Associated Press y Animal Político aclaran que la fotografía data de 2016 y está modificada.

"Lady Gaga no se ha pronunciado sobre la política mexicana mientras que la imagen fue editada y se le agregó el logo de Morena. (...) La revista Paper Magazine, dedicada a la moda, publicó la foto original y la calificó como uno de sus vestuarios favoritos, en un artículo publicado el 14 de septiembre de 2016", escribió en Twitter Rafael Cabrera, reportero de fact-checking en The Associated Press.