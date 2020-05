Famosa hamburguesería emite comentario misógino a Taylor Swift

EE.UU.— La cadena de comida rápida Burger King fue duramente criticada en redes sociales, luego de que la hamburguesería se burlara de la cantante Taylor Swift emitiendo un comentario misógino y fuera de lugar.

#burgerkingisoverparty es tendencia porque cancelan a Burger King por decir que su canción favorita de Taylor Swift es una acerca de su ex. pic.twitter.com/hmlTpyRTkC

Toda la polémica empezó luego de que una cuenta de fans de Taylor Swift hizo una pregunta a todos sus seguidores. La encuesta preguntaba cuál era la canción favorita de la cantante.

A dicha incógnita, la cuenta de Twitter de la cadena de hamburguesas respondió: “Una que habla sobre su ex”.

wey no supero que se haya hecho tendencia este ht, porque al menso de burger king le preguntaron cual es su cancion favorita de taylor y el chistosito respondió "una sobre su ex", burger king is cancelled #BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/9uidop6sG7