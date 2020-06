Famosos demandan justicia para Giovanni

A través de sus redes sociales han mostrado su indignación y esperan haya #JusticiaParaGiovanni

MÉXICO.— La muerte del joven Giovanni López, mientras estaba bajo custodia de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el Área Metropolitana de Guadalajara, ha cimbrado a México.

Y los famosos se han sumado a la demanda de "JusticiaParaGiovanni" luego de darse a conocer un video en el que se observa la violenta detención por supuestamente no usar cubrebocas en la vía pública.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt