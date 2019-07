Famosos impulsan campaña contra el cáncer de mama

México (Notimex).- Miembros de la comunidad artística se reunieron para impulsar una campaña contra el cáncer de mama, con la cual esperan acabar con la apatía a las revisiones preventivas, y alejar los tabús y miedos a la autoexploración.

Famosos como Marjorie de Sousa, Dalilah Polanco, Zaide Silvia Gutiérrez y Fernando Carrillo, entre otros, mostraron en alto el simbólico brasier con la leyenda “Favor de tocar”, de la iniciativa homónima que en unos meses se presentará de manera oficial.

Marjorie de Sousa dijo que para ella es importante canalizar su popularidad hacia este tipo de iniciativas que ayudarán a la prevención, “no solo debemos vender productor de belleza, también debemos preocuparnos por nuestra salud”.

Reconoció que siempre da miedo ir al doctor, pero detectar a tiempo es salvarse y poder vivir más, “es importante sumarnos a este tipo de campañas sin importar si eres hombre o mujer, porque directa o indirectamente te puede atacar”.

Romper los tabús

La actriz Dalilah Polanco refrendó su compromiso, pues ella tiene varios años colaborando en este programa impulsado por la Fundación Cima. “Lo que hago es pasar la voz, porque no se puede dar crédito a que cada día mueran tantas mujeres por esta causa.

“No podemos permitir que la pena a tocarnos o el qué va a decir mi pareja nos lleve a la muerte, parece increíble, pero aún existe miedo a nuestro propio cuerpo”, expresó la actriz.

Destacó que lo que se busca es crear conciencia y que las mujeres se realicen la revisión para prevenir, “ir al doctor es la diferencia entre vivir o morir”.

Dalilah indicó que afortunadamente nunca ha tenido cáncer de mama; sin embargo, sabe que es importante hablar del tema y romper con los tabús sobre el cuerpo, “debemos autoexplorarnos”.

No es indiferente

El actor venezolano Fernando Carrillo aprovechó para contar su experiencia con la enfermedad, la cual le arrebató a su madre en 2012. “Me ha costado trabajo entender muchas cosas, entre ellas porque sigue atacándonos”.

“Me siento comprometido con todo lo que tenga que ver con la lucha contra el cáncer. Incluso, me he dedicado a estudiar la medicina alternativa y he tomado algunas cosas para prevenir la enfermedad”.

Indicó que él como hombre no es indiferente a esta enfermedad que puede atacar de manera directa o indirecta, como ha pasado con otros amigos muy queridos, como el productor Guillermo del Bosque. “Yo estoy comprometido con esta causa al 100”, reiteró.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres mexicanas, mientras que a nivel mundial cada año existen 1.38 millones de nuevos casos y 428 mil decesos.

