Celebridades del cine y la música también emitirán su voto para apoyar al candidato que planea quitarle el puesto a Donald Trump.

EE.UU.— Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán este 3 de noviembre. Los candidatos a la presidencia son Donald Trump y Joe Biden.

El primero busca la reelección mientras que el segundo la elección, y para poder ser el ganador ambos cuentan con el apoyo de celebridades, quienes a su vez han hecho campaña para que más personas consideren a uno u otro candidato como la mejor opción.

Joe Biden por su parte, cuenta con un gran "equipo" de famosos, quienes han expresado su apoyo y desde hace unos meses buscan incrementar el voto a su favor. Algunos de ellos son:

La estrella de Hollywood a través de una foto en Instagram hizo público su voto a favor de Biden. Asimismo, incitó a sus seguidores a votar para que en Estados Unidos dejé de haber tanta gente muerta.

La cantante y actriz es otra que considera al candidato demócrata como la mejor elección para los EE.UU. JLo participó de un vídeo de campaña junto a Biden, en el que se resaltó la importancia del voto de los latinos.

. @JLo and @AROD –– Jill and I are deeply grateful to have your support. Thank you for stepping up and speaking out. As Jennifer said: The Latino community has the power to determine the outcome of this election. Vote: https://t.co/eoxT07d7QB pic.twitter.com/Nf08ln8XVj

El actor compartió un vídeo en septiembre, en él mencionó que el ha votado por republicanos y también por demócratas, pero en esta ocasión lo hará por Joe Biden.

A critical conversation - voting. Our voice. Our power.



And no matter how strongly your opinion may differ from mine, it’s always ok.



You can yell all you want. I won’t block ya and I won't even yell back.😉



We all still have work to do 👊🏾



VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/Cakow6j6CP