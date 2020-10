Famosos que han perdido a un bebé, pero mantienen vivo su recuerdo

La pérdida de un hijo es insuperable en cualquier sentido, pero perder a un bebé que apenas abría los ojos trayendo ilusión a la familia que con ansias lo esperaba es todavía más difícil.

Y aunque el dolor sigue dando punzadas en el corazón, algunas famosas madres siguen honrando la memoria de sus pequeños.

Tal es el caso de Lidia Ávila, de OV7, que cada año coloca en altar la imagen de Sofía, a quien recibió en 2009.

La pequeña nació con un problema congénito en el intestino, por lo que los doctores le informaron a la cantante que las esperanzas de vida eran pocas.

La bebé permaneció varios meses hospitalizada, hasta que finalmente la pequeña perdió la batalla al sexto mes de vida, tras complicaciones después de una operación.

En 2015, la cantante dio la bienvenida a su segunda hija, Lidia; quien le devolvió la sonrisa, sin que se borrara el recuerdo de Sofi, a quien sigue honrando y recordando en sus días.

Otra famosa que sufrió la pérdida de un bebé es Jacqueline Bracamontes, quien en su primer embarazo –en 2013- esperaba la llegada de la pequeña Jacky y Martín. No obstante, por complicaciones en el parto, el pequeño falleció.

Aunque la actriz y presentadora hoy es madre de cinco niñas, el lugar de su pequeño Martín sigue siendo irremplazable.

Si bien ha aceptado el duelo y hoy vive ocupada en varios proyectos y feliz con su gran familia, Jacky aún no puede contener las lágrimas al recordar a Martín, a quien busca honrar ayudando a otras mujeres a aceptar la pérdida.

Por su parte, Johanna Fadul sufrió una doble pérdida en 2015 ya que al séptimo mes de gestación sus gemelas Antonella y Anabella perdieron la vida.

La joven actriz no ha podido superar esa pérdida y aunque hoy luce alegre aún al lado de su pareja, el recuerdo de las pequeñas sigue presente. De hecho, en varias de sus publicaciones en Instagram comparte mensajes en los que agradece el tiempo que estuvieron con ella.

“Ellas, seres tan frágiles y a la vez tan poderosos que no tuvieron que vivir en este mundo para cumplir su propósito. Desde que decidieron escogerme como mamá y aunque terrenalmente no estén presentes, todos los días me llenan de bendiciones. Gracias hijas por regalarme el privilegio de tener 2 angelitos en el cielo. Las amamos”.