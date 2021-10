Famosos que quedaron irreconocibles tras realizarse una cirugía estética (fotos)

Ricky Martín no sería el único que desfiguró su rostro, Demi Moore, Lindsay Lohan y hasta una integrante de Friends ahora lucen muy diferentes.

EE.UU.— Ricky Martin causó gran impacto — y muchas burlas — tras una entrevista en la que llamó la atención el aparente cambio físico que sufrió su rostro.

Tras la ola de críticas, burlas y memes, el boricua ha emitido un comunicado en el que asegura que nunca se sometió a una cirugía para hacerse un retoque estético y que su "nueva cara" se debe a un reacción alérgica sufrida antes de la entrevista que le realizaron en las Vegas donde dio un concierto al lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

¿Sí se operó? #RickyMartin mandó un mensaje en redes sociales tras ser tendencia después de mostrar su rostro hinchado.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR5YqvT pic.twitter.com/oTPfF2mvnK — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 30, 2021

Pese a está aclaratoria, internautas insisten que el intérprete de "Pégate" sí pasó por el quirófano, pero Ricky no sería el único famoso que ha tratado de verse más joven. Algunas celebridades se han convertido en "otras" personas o han desfigurado su rostro en su afán de mostrar una imagen "rejuvenecida".

Internautas reaccionan, comentan y hacen memes de #RickyMartin, tras someterse a una intervención en su rostro.pic.twitter.com/NlfapOnl6o — Explicamos la tendencia (@explicamosTT) September 28, 2021

Demi Moore

Fue en enero de 2021 que la actriz nombrada a finales de los 90 como sex symbol, sorprendió al mundo entero luego de su participación como modelo en la pasarela de la nueva colección de la firma Fendi.

Demi se convirtió en noticia y no por desfilar, sino por el rostro visiblemente distinto que mostraba, incluso parecía ser otra persona. Con unos pómulos más marcados y unos labios ligeramente caídos, muchos no reconocieron de primer momento a la actriz a su paso por la pasarela.

Las críticas no se hicieron esperar, pues muchos aseguraron que de ser una de las mujeres más bellas se convirtió en una famosa más que fue desfigurada al tratar de ocultar su avanzada edad.

Demi Moore se habría operado el rostro y el resultado fue desafortunado

La actriz Demi Moore, que ya tiene 58 años, sorprendió a los espectadores del desfile de Fendi, que se desarrolló durante la semana de la moda de París. pic.twitter.com/mBl3qoLBj4 — Planeta Fm (@planetafm889) January 28, 2021

Renée Zellweger

En 2016, durante un evento organizado por Elle Woman, la actriz estadounidense generó la sorpresa de los presentes al mostrar una imagen distinta, su rostro parecía otro, era casi irreconocible.

Meses más tarde, cuando la actriz desfiló por la alfombra en el estreno de "Bridget Jones's Baby", lucía un rostro más parecido al que la gente recordaba. Diversos especialistas apuntaron que quizá lo que se había hecho la actriz era procedimientos a base de ácido hialurónico y rellenos de colágeno, aunque la actriz nunca lo confirmó.

Renée Zellweger podría quedarse fuera de «Bridget Jones 3» por su irreconocible rostro pic.twitter.com/H1aIUU2PhZ — CULTURAL BLOG (@Cultura_blog) November 3, 2014

Courteney Cox

Millones de fans de "Friends" se enamoraron de la bella 'Mónica', pero fue hace unos meses, durante el capítulo especial que HBO Max preparó sobre el programa que la hizo popular, que la actriz mostró un nuevo rostro.

No era la primera vez que a la actriz se le veía con alguna cirugía. A lo largo de los años, Courteney comenzó a inyectarse rellenos faciales con la intención de apariencia las arrugas, añadir más volumen y evitar la flacidez de su piel. Sin embargo, un día se dio cuenta de que ese no era el camino.

"Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé, ‘madre mía, no parezco yo'", sostuvo entrevista con New Beauty.

La actriz aceptó públicamente las intervenciones quirúrgicas faciales y confesó sentirse arrepentida, ya que ella misma asegura que no se siente ella misma y que ahora se ve diferente.

¡Monica qué te ha pasado! La nueva cara de Courteney Cox. Un mutante. #Friends pic.twitter.com/SN7ldn9wEN — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) August 25, 2015

Lindsay Lohan

La actriz constantemente está en el ojo del huracán y una de las razones de más peso es por su apariencia física.

A lo largo de su carrera, la pelirroja se ha sometido a numerosas cirugías que han hecho que su rostro luzca muy diferente a como se le conocía.

Lindsay se inyectó líquido en los pómulos y retocó su nariz. La gran cantidad de retoques que esta actriz se hizo, sobre todo en su rostro, ha hecho que se le considere a la actriz una adicta a las cirugías.

Lindsay Lohan desata burlas por el aspecto de su rostro https://t.co/9fYqU3tmLl pic.twitter.com/BIONqq36iv — Órale Vicente G. (@OraleVGuerrero) November 7, 2018

Megan Fox

La actriz es considerada uno de los rostros más bellos de Hollywood y una de las mujeres más sensuales del mundo, sin embargo, en recientes fotografías luce una cara totalmente distinta.

Con el tiempo se empezó a especular sobre algunos cambios en su rostro y su cuerpo, que dieron la idea de que Megan estaría realizándose alguna cirugía estética.

En una entrevista para Variety, confesó que siempre tuvo problemas con el acné y las cicatrices. Dichos cambios partieron el 2007, cuando se notó que su nariz estaba más delgada y tenía la punta está más refinada, después de tenerla más ancha y con una pequeña protuberancia.

Sobre sus labios también se especuló que se habría realizado inyecciones, pero lo negó en una entrevista con la revista Allure, sin embargo, en cámara se ve un engrosamiento de ellos.

No sean infantiles, en serio, a quien le importaba el rostro de Megan Fox.

Fenómeno #ZacEfron pic.twitter.com/opn63VibX2 — Pedro López P. (@plopezperalvo) April 24, 2021

Meg Ryan

Uno de los rostros más dulces de Hollywood ha cambiado dramáticamente en los últimos años debido al exceso de operaciones quirúrgicas.

Botox, pómulos, labios y más operaciones que han hecho que Meg Ryan parezca una persona diferente.

En 2003 rodó "En carne viva" y ahí ya comenzó a verse su nueva imagen, y su carrera resultó gravemente afectada.

Desde hace seis años no ha rodado ningún largometraje como protagonista. Ryan, a juicio de los profesionales, no solo ha pasado por el quirófano, también se ha inyectado bótox.

El nuevo rostro de Meg Ryan con una cirugía que provocó burlas en las redes sociales. ¿Qué opinas? #DBEB pic.twitter.com/BRSAGFjLDW — De Boca en Boca (@DeBocaEnBocaTC) July 10, 2015

