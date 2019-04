Fan de Avengers muere antes del estreno pero sus amigos lo despiden con emotiva acción

El estreno de “Avengers: endgame” fue uno de los más esperados y que causó más expectativas entre los fans de la saga.

Cuando llegó la noche de la premiere cientos de cines en todo el país fueron atiborrados de gente que quería ver la película antes que todos; sin embargo una de las historias que más ha llamado la atención es la de un joven fan de Avengers que falleció justo un día antes del estreno pero sus amigos no olvidaron la promesa de ver juntos la película.

La historia se hizo viral luego de que Jazmín Ochoa compartiera en Facebook unas fotografías desde la sala de cine y en la que llamaba la atención un lugar vacío donde en su lugar había una playera negra y unas flores blancas.

“Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías; te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estás más, pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí”, fue el emotivo mensaje de la joven a su amigo.

“Nadie podrá llenar el lugar que dejaste entre nosotros, te amamos amigo, beso al cielo”, añadió.

Según información de López Doriga, el hecho sucedió en Matamoros, Tamaulipas y el joven perdió la vida en un accidente automovilístico en carretera.

“Se salió de control”

Hasta el momento, las fotografías se han compartido 11,000 veces y acumulan más de 27,000 reacciones, algo totalmente inesperado para el grupo de amigos que sólo querían darle una emotiva despedida al fallecido.

En otra publicación, Jazmín aseguró que todo “se salió de control” y que ellos no buscaban “ni fama ni atención”.

“Espero un día encuentren una amistad como la de nuestro amigo, una amistad sincera, honesta e inigualable y que con su sola presencia bastaba para hacer sentir bien”, escribió.

Acerca de si hicieron bien o mal, la joven envió un mensaje a quienes los criticaron. “Ustedes no estaban presentes cuando él contaba emocionado los días para el estreno, ver su alegría y emoción es una de las razones por las cuales decidimos asistir y hacer lo que hicimos. Queríamos recordar ese día como un día esperado y feliz para él y no como un día trágico”, explicó.