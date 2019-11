Fanáticas de BTS buscan dar comida a más de un millón de perros sin hogar

Fanáticas de BTS sumaron fuerzas esta tarde en Twitter, para convertir en tendencia el hashtag “#NourishEveryDog”, que una compañía de comida para perros lanzó en redes sociales en favor de los caninos más necesitados.

A través de esta etiqueta, la compañía se comprometía a donar una comida a perros por cada vez que se utilizara; a fin de beneficiar a un millón de perros sin hogar.

Thanks to you, we've #donated over a quarter of a million meals to dogs in need with our #NourishEveryDog hashtag! Help us reach our target of #donating 1 million meals & read about the impact of our campaign so far in today's @DailyMail article: https://t.co/XwGAbI4R6F pic.twitter.com/VG2cDQ9P9G