Fans de Mario Bautista narran cómo abusó de ellas; él lo niega (vídeo)

Cuatro jóvenes fans de Mario Bautista aseguran que fueron víctimas de abuso y engaños durante un viaje a Acapulco, al que asistieron por invitación del cantante y para "grabar un vídeo musical".

Las afectadas fueron María Inés, Daniela e Isabel de 17 años de edad y Alexa de 18 años de edad, según la información de la revista TV Notas.

A través de un vídeo, las jóvenes explicaron que Mario Bautista invitó a una de ellas al viaje en Acapulco y le pidió llevar a sus amigas. Las jóvenes viajaron de Guadalajara a Ciudad de México en un avión que les pagó el asistente de Mario y luego un chofer pasó por ellas al aeropuerto para llevarlas a Acapulco.

“El miércoles 24 de marzo nos mandó los boletos, teníamos que estar en el aeropuerto a las 6 de la tarde, viajamos por Aeroméxico”, relató Daniela.

María Inés contó que al llegar a la casa de Acapulco habían “muchas personas armadas”, por lo que se asustaron pero al ver a Mario Bautista se sintieron más tranquilas. En el lugar también estaban otras personas, entre las que pudieron identificar a los youtubers Rix, Sebastián Arango, Anna Shpak y Marina Yers.

“Mario nos decía: ‘Hay alberca, pónganse los trajes de baño...’, estaba muy insistente, con el hecho de bailen y alcoholícense, nos daba shot tras shot y se nos repegaba, te manoseaba; yo no quería y le dije muchas veces, pero lo hacía con nosotras cuatro y con otras dos de sus amigas que ya estaban ahí y que te digo que al parecer también son youtubers como ellos”, agregó Daniela.

Las jóvenes admitieron que quedaron en un estado inconveniente tras beber “shots de tequila” y que también les ofrecieron drogas en el lugar.

Una de ellas acusó a Mario Bautista de obligarla a realizarle sexo oral tras quedarse solos en un cuarto. “Él estaba al lado, se empezó a bajar el cierre y me dijo: ‘A ver qué tan buena eres’”.

“Yo me quedé arriba, cuando desperté, al lado de mí no sé quién estaba, no lo reconocí, creo que era el colombiano (Sebastián Arango)... no sé, pero yo estaba desnuda. No sé si tuve una relación con él, ni siquiera sé si fue con o sin protección, voy a hacerme unos exámenes, porque me duele, desde ese día tengo molestias; la neta no sé qué pasó”, declaró Daniela.

Al día siguiente, el chofer de Mario Bautista las llevó al aeropuerto de Ciudad de México y les dijo que chequen sus correos para obtener los boletos de regreso a Guadalajara, sin embargo no les mandaron nada.

Las jóvenes intentaron poner una denuncia en Ciudad de México pero no pudieron hacerlo por ser menores de edad y porque los abusos sucedieron en Acapulco.

La versión de Mario Bautista

Tras las acusaciones, Mario Bautista compartió un comunicado a través de Twitter afirmando que sólo buscan “dañar su imagen”.

“Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera. Por supuesto no lo tomaré a la ligera”, escribió Mario Bautista.

El cantante explicó que su equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas a tomar, teniendo como opción demandar por difamación “contra el medio amarillista” que publicó la noticia.

“Los amo y de verdad gracias a todas mis Bautisters y la gente que está mandando buena vibra”, finalizó.

Los demás youtubers mencionados no han hecho ninguna declaración al respecto pero sus últimas fotografías publicadas en Instagram fueron hechas desde Acapulco, lo cual coincide con la versión de la fiesta en ese lugar.

