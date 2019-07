Fans de One Direction los recuerdan a nueve años de ausencia

MÉXICO .— Un martes 23 de julio de hace casi una década, la banda británica realizó su primera presentación como grupo en el programa “The X factor” y por medio de las redes sociales sus fieles seguidores recordaron a One Direction con mucho cariño y nostalgia.

La banda tuvo participación en el reality show, en su versión británica, donde consiguieron avanzar durante la competencia, pero finalmente fueron expulsados para, posteriormente, ser apadrinados por el juez del programa Simon cowell, gracias a él la banda pudo producir el primer sencillo “What Makes You Beautifil” el cual tuvo éxito en el Reino Unido y catapultó a la agrupación al reconocimiento internacional.

El primer álbum publicado fue “Up All Night”, en este álbum colaboraron músicos como Ed Sherran y Carl Falk, el éxito del disco fue tal que, únicamente en Estados Unidos, vendió más de un millón 350 mil copias.

En el 2015, en plena gira, Zayn Malik anuncia su retiro de la banda porque quería ser “un chico normal”.

Finalmente el grupo se separó en el 2016 porque cada uno de los integrantes Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlison y Liam Payne querían continuar con sus proyectos en solitario.

Esta noticia devastó a muchísimos de sus fans, desde entonces todos sus seguidores sueñan con un reencuentro, pero por lo mientras los recuerdan con gran cariño, tanto que los volvieron tendencia en las redes sociales.

Por el momento los únicos miembros que han compartido algo al respecto a través de las redes sociales son Louis Tomlison que escribió un mensaje de agradecimiento por tantos recuerdos, por su parte Liam Payne compartió una historia a través de Instagram diciendo que “eran los mejores fans en el mundo”.

So many incredible memories. Days like today are days for reflection, so proud looking back! Thank you for ALWAYS having our backs! Big love to the lads! #9YearsOfOneDirection