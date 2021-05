Fans de "Star Wars" celebran a distancia

Ayer 4 de mayo se celebró el llamado Día de “Star Wars”, establecido por la similitud fonética al pronunciar en inglés “May The Fourth” y la famosa frase de la saga “May The Force Be with You”, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”.

Fue un día para recordar la historia de George Lucas que ha derivado no sólo en películas y programas de televisión, figuras de acción, juguetes y videojuegos, entre otros, sino que también es sinónimo de toda una cultura alrededor de ella donde la búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal es la constante.

La franquicia cinematográfica de ciencia ficción “StarWars” no sólo es una de las más icónicas del cine y un fenómeno cultural que ha dejado huella en varias generaciones, al parecer, es la única que tiene un día del año para celebrar: el 4 de mayo.

Una de las frases más famosas, es el saludo de los caballeros Jedi, más que “te deseo buena suerte”, utilizan la expresión “que la fuerza te acompañe...”.

Fue en 2008 cuando la frase fue adoptada por los seguidores de “Star Wars” en las redes sociales y comenzaron a celebrar el 4 de mayo como el Día Mundial de la Saga.

Por ello, se adaptó a “May The 4th Be With You”, juego de palabras con la fecha y la frase pero reemplazando “force” (fuerza) por “4th”.

Fiesta en pandemia

La ocasión es motivo de fiesta y regocijo para los millones de fanáticos que celebran con la organización de todo tipo de actividades, los clubes de fans suelen estar detrás de la organización de las mismas.

Sin embargo, la crisis sanitaria del Covid-19, por segundo año consecutivo ha trastocado la celebración de manera presencial o tumultuaria, pero no impidió que los fans realizaran conversaciones en línea, compartieran imágenes o sostuvieran reuniones privadas entre pequeños grupos, para no poner en riesgo la salud.

César Abraham Asís, un reconocido seguidor de esta saga, reconoce que la crisis del coronavirus ha dificultado la organización de eventos y actividades a la altura de este acontecimiento, como cuando las personas se caracterizan como los personajes y acuden a espacios públicos para convivir entre sí, con otros seguidores y público en general.

“Los que formamos partes de clubes o legiones de ‘StarWars’ en estas fechas organizamos diversas actividades, algunas de ellas de carácter altruista como cuando nos caracterizamos con los trajes o armaduras y colaboramos con el CRIT de Mérida, por ejemplo; como ocurrió en 2020, este año tampoco se convocó a eventos masivos para evitar los contagios”, explicó.

La celebración para los fans fue este año austera, íntima y sencilla.

En el caso del grupo al que pertenece César Abraham, se reunieron para despedir a un amigo que pronto viajará a Canadá y es un miembro activo del club” subrayó.

“Es especial que una saga de películas como ‘Star Wars’ tenga un día especial al año, no es algo que puedan presumir otras películas de cualquier género, ese es el encanto de la creación de George Lucas, porque cautivó a nuestra generación en su momento y aun sigue atrapando el interés de nuevos seguidores, ahora de la mano de los estudios Disney”, comentó.

“‘Star Wars’ ha trascendido en el tiempo y las generaciones, quizá hoy día los jóvenes tienen otros intereses, otro tipo de historias que les llama la atención, más vertiginosas, más rápidas, de más acción, pero no podemos negar que la saga mantiene el interés de mucha gente, el público la sigue, se adentra a las nuevas historias y con ello el mundo ‘StarWars’ sigue muy vivo”, agregó.

Si el hecho de que ‘Star Wars’ tenga su propio día al año en muchos países es toda una curiosidad, lo será más la celebración de hoy 5 de mayo del “Revenge Of The Fifth (La venganza de los Sith)”, una celebración del lado oscuro de la fuerza, la parte antagónica de la historia, en otro juego de palabras.— Emanuel Rincón Becerra