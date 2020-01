Fans del K-Pop alzan la voz: "Basta de Xenofobia"

Los fanáticos del K-Pop tomaron de nueva cuenta las redes sociales para convertir en tendencia la etiqueta: #BastadeXenofobia, esto luego de que en cada tendencia relacionada con la música surcoreana recibiera comentarios racistas.

La tendencia alcanzó rápidamente el primer lugar en México, donde algunas seguidoras de BTS, Monsta X, Super Junior, entre otros grupos de K-Pop, incluso evidenciaron algunos de los comentarios que se repiten en estas tendencias.

tan ignorante vas a ser que no sabes el dolor que le está causando este virus a tantas personas y vas a hacer bromas al respecto?? tan ignorante vas a ser que no sabes que no sólo a asiáticos les ha infectado el virus?? #BastaDeXenofobiapic.twitter.com/N7AfDPKsCs