Fans del K-Pop "tumban" una tendencia racista

Las fanáticas de K-Pop se unieron este miércoles para “tumbar” la tendencia #WhitesLivesMatter, que surgió como respuesta a la etiqueta #BlackLivesMatter, como protesta por la muerte del afrodecendiente George Floyd, la semana pasada, a manos de la policía de Minneapolis.

Como se ha informado, la muerte de Floyd desató varias protestas que se extendieron a lo largo de Estados Unidos, donde los grupos considerados “minorías” han denunciado los constantes abusos policiacos en su contra, como muestra del racismo que perdura en el país.

La protesta se trasladó a las redes sociales el martes con la tendencia #BlackoutTuesday, donde diversas personalidades deportivas y del espectáculo mostraron su apoyo a las protestas, en medio de una tensión política por los discursos acusatorios e incriminadores del presidente Donald Trump.

Este miércoles, la etiqueta #WhitesLivesMatter comenzó a crecer a través de Twitter, generando nuevos ataques racistas que pretendían minimizar la lucha de los protestantes.

Esto generó que las fanáticas de K-Pop, especialmente las seguidoras de BTS, decidieran usar la etiqueta para compartir vídeos e imágenes de los idols coreanos.

I’m ready to stan kpop to eradicate the #whitesLivesMatter it iz what it iz pic.twitter.com/biLiBi05ev