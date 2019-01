A Yalitza Aparicio molesta por memes donde “se burlan” de actrices

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A Yalitza Aparicio no le gustan los memes que usuarios de las redes sociales han generado, en los cuales se burlan de actrices como Ana de la Reguera y Karla Souza.

En una de esas creaciones sin autoría, a dichas actrices se les pone la leyenda “triunfaremos en Hollywood” y la oaxaqueña parece contestarles con un “oilas.”

“No me agrada y tampoco que me pregunten sobre eso, [pero] considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí“, señaló.

“Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tú quieres y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestran ese apoyo“, destaca.

Esta tarde la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, y quien sin estudios de actuación fue elegida por Alfonso Cuarón para “ROMA“, participó en un evento organizado por una marca de computadoras. En una improvisada conferencia de prensa, Yalitza indicó a pregunta expresa, que no pone atención a las críticas que la gente hace de ella en redes sociales.

“He tomado los comentarios buenos porque eso ayuda a sostenerse aquí y no perder los pies en la tierra y, aquellos comentarios ofensivos que me han dicho por ahí hay, no los volteo a ver, es darles importancia y contestarles es como ponerse al igual que las personas y hay que respetar las diferentes maneras de pensar de las personas“, expresó.

“Sé que hay muchos actores increíbles que, sin haber estudiado actuación, han llegado a ser grandes; también reconozco que es muy difícil el ser actor y que bueno que ellos estudiaron esta carrera y yo, a pesar de que ya lo hice, sigo con el temor de representar papeles“, añadió.

No sabe qué va a pasar con su faceta de actriz, pero dice que en su momento se sabrá de algo que hizo con Diego Bonetta, protagonista de “Luis Miguel, la serie.”