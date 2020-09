Acusan a Demi Lovato de burlarse de Selena Gomez con esta foto

Fanáticos de Selena Gomez y Demi Lovato armaron una nueva batalla en redes sociales, ya que los primeros acusan a la intérprete de “Sorry Not Sorry” de burlarse de la enfermedad de su otrora mejor amiga.

De acuerdo con una publicación que detonó la “contienda” virtual, semanas después de que Selena realizara uno de sus blogs de cocina en el que no pudo exprimir un limón, debido al Lupus que padece y que merma sus fuerzas.

remember when selena's body was too weak to even squeeze a lemon due to her lupus? yeah still one of the most heartbreaking things 😀😀pic.twitter.com/9onu49oIrd