Aplazan estrenos

La industria fílmica sigue detenida a causa del Covid-19 que desde marzo paralizó sus actividades, incluyendo estrenos y trabajo en los sets.

No solo Disney ha modificado sus fechas, Warner Bros. anunció ayer que dos de sus cartas fuertes de este año, “The Batman” y la precuela de “The Sopranos”, “The Many Saints Of Newark”, aplazan su llegada a la pantalla grande.

En lo que respecta a “The Many Saints Of Newark”, su estreno será en marzo de 2021. Los fans de Batman tendrán que esperar hasta octubre de 2021 para juzgar el trabajo de Robert Pattinson.

