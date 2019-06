Carlos Trejo: está listo para “destrozar” a Alfredo Adame

MÉXICO.— Carlos Trejo dice que está listo para “destrozar” a Alfredo Adame en lo que él llama un ajuste de cuentas y no un evento deportivo.

Ambos se subirán al ring el próximo 2 de agosto en el restaurante Arroyo para realizar este “ajuste de cuentas”, que proviene de varios problemas entre ambos.

SE ADELANTA LA PELEA TREJO VS PITO CHICO ADAME 2 DE AGOSTO 2019.RESTAURANTE ARROYO CD DE MÉXICO 8:00PM pic.twitter.com/BZtdx6os6z — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) 12 de junio de 2019

En busca de una televisora para transmitir la pelea

Mientras llega la fecha, dice Trejo, están viendo si pueden transmitir la pelea en alguna televisora.

“Al señor se le hizo muy fácil andar ofendiendo a todo el mundo, es ya muy conocido lo misógino que es, ha sido toda esa enfermedad que tiene de no respetar, en alguna ocasión me tiró un reto de que si me quería aventar un tiro con él, y yo se lo acepté, este tipo aparte de estafador es charlatán y poco hombre, entonces puso él a dos empresarios, uno que se llama Puga y otro Ulloa a que mediaran el famoso evento, en ese momento y querían engañosamente cobrar 5 millones de pesos porque según ellos tenían los derechos de la pelea, obviamente Televisa les cerró las puertas”.

Después de todo el asunto de mediar sobre la pelea y llegar a acuerdos, ambos firmaron una responsabilidad en donde, dice Trejo, están exentos de cualquier problema civil o penal por lo que ocurra en el ring.

Listo señores hasta que firmo pito chico…ahora si ajustaremos cuentas pic.twitter.com/F33SqTNkFX — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) 9 de abril de 2019

“El hombre quería que yo me subiera vestido de karateca, sólo le faltaba pedir que me subiera amarrado de las manos (risas)” contó vía telefónica el “cazafantasmas”, quien agregó que finalmente quedaron que pelearán en 3 rounds de tres minutos.

Carlos no teme porque es peleador de la UFC

El próximo 10 de julio harán una rueda de prensa donde los dos estarán presentes, pero lo que no muchos saben, agrega Trejo, es que él es luchador de la UFC en MMA (Artes Marciales Mixtas).

“Me acompañará Frank, W. Dux, que fue el que entrenó a Van Damme y a Steven Seagal. Hubo un tiempo en que me desaparecí de los medios, estuve entrenando UFC MMA, tengo mi cinturón como campeón nacional, Dux viene a México, viene a la rueda de prensa en México (y a la pelea), a ver como se pone”, agregó.

FRANK W DUX emocionado y feliz por la pelea del 3 de agosto contra PAJARITO ADAME ( Pito chico) y no nada más estará presente ese día estará en mi esquina. Mi seinsei me a enseñado por muchos años a jugar damas chinas y ajedrez 🤪 VAMOS A DIVERTÍRNOS MUCHO ESE DÍA JAJAJAJA… pic.twitter.com/PAayj1wm6l — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) 30 de mayo de 2019

El origen del problema entre Adame y Trejo

Para Carlos Trejo, el verdadero origen de los problemas entre ambos fue los celos de Adame por el rating de Carlos en “Nuestra Casa”, a diferencia de lo que el otro tenía en “Viva la mañana”.

Después de 4 meses de fuerte entrenamiento y una dieta estricta ya estamos física y mentalmente listos para reventar a pajarito adame este 2 de agosto…. pic.twitter.com/LvBlipTjfF — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) 20 de junio de 2019

Esto derivó en un intento de desprestigio que más tarde, considera Trejo, llevaría a Adame a hacerle un atentado en donde habría muerto uno de sus trabajadores de 20 años.

Trejo dice que un día, el ex asistente de Adame les llamó para decirles que ocurriría el atentado en su contra afuera de su casa, pero él no estaba porque había perdido su vuelo en otra ciudad y no había llegado.

Una bala mató al joven y le pasó muy cerca a su hija, asegura Carlos.

“Dijeron por teléfono ‘avísale a Trejo que van a atentar en contra de él’, poco después se escuchó el disparo, mataron al hermano de mis secretaria, de veinte años, ese es el pleito, esa es la bronca, y el día dos de agosto la mamá de este muchacho va a estar en primera fila”, señaló.

También comentó que hay una denuncia puesta, pero como no hay testigos porque el joven desapareció, no se ha resuelto.