“Cibernético” aconseja a Trejo y Adame ¡romperse la m@d%#! (VIDEO)

MÉXICO.— El luchador conocido como el “Cibernético”, mando un mensaje contundente a través de redes sociales a Alfredo Adame. En el clip le aconseja al conductor lo que debe hacer con Carlos Trejo.

A pesar de que la “pelea del año”, en la que se subirían al ring Carlos Trejo y Alfredo Adame, parece ser cosa del pasado, el luchador, “Cibernético”, quién habría protagonizado un hecho parecido años atrás, pide que la pelea se lleve al cabo.

En un video publicado a través de su cuenta en Facebook, el luchador, le pide a Adame que levante la orden de restricción que tiene contra el cazafantasmas, para que de una vez por todas termine con Carlos Trejo.

Este es un mensaje para ti, Alfredo Adame. Yo me puse en contacto con Carlos Trejo. A los dos los estimo mucho. Yo me preguntaba por qué no se iba a realizar esa pelea, pero ahora me doy cuenta que es porque tienes una orden de restricción de Carlos Trejo”, dijo el luchador.