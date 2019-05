Del Solar no guarda rencor

El conductor, de vuelta con nuevo show a TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— TV Azteca se disculpa con Fernando del Solar y ahora lo recibe nuevamente con los brazos abiertos, prometiéndole en esta ocasión su apoyo en esta nueva etapa que inició como conductor de “Todo un show”.

“Puedes blanquear la situación, como a mí me dieron la posibilidad de hacerlo. Se agradece porque me escucharon los jefes. Me dijeron: ‘Fer te entendemos, tienes toda la razón, no era como deberíamos de habernos comportado’. En nombre de la empresa te prometo que te vamos a apoyar en esta nueva etapa, ¡Regresa!”, dijo.

El conductor recordó que se separó de la televisora porque pasaba por un período difícil en su vida y no recibió el apoyo de la empresa a la cual se entregó 19 años.

“Mi salida (de TV Azteca) fue porque tuve una segunda recaída en el cáncer, me estaba divorciando, y todo se complicó”.

El conductor agregó que siempre extrañó la que fuera su casa por muchos años y aunque en ese momento sentía tristeza por cómo terminaron las cosas, “siempre deseaba que algún día pudiera regresar”.

“No tenían que hacer mucho, yo vivo muy cerca de Azteca y cada vez que pasaba, después de 19 años de trabajar todos los días, decía: ‘Un día voy a regresar’, pero estaba un poco enojado, triste, frustrado y bueno, por suerte pude cerrar ese ciclo con los jefes hace unos días y empezar uno nuevo. Lo mejor es aprender a perdonar”, señaló.

De un vistazo

Apoyo de amigo

Sergio Sepúlveda, amigo de Fernando, fue quien le insistió al conductor para que regresara a Azteca.

No la pasó bien

Cinco años estuvo fuera de la empresa. En ese tiempo aceptó ser parte del programa “Hoy”, de Televisa, en el que aseguró que no la pasó bien como él hubiera querido.