Escucha consejos de familia

Padre y abuelo, la mejor escuela para Axel Muñiz

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).—Axel Muñiz afirmó que su abuelo Marco Antonio Muñiz y su padre Jorge Muñiz gozan de buena salud, y siguen dándole consejos para tomar su carrera musical con sabiduría, y en especial a tener paciencia y escribir su propia historia.

Recordó que se dio cuenta de la grandeza de su abuelo en el terreno artístico, cuando le permitió ser parte de su gira de despedida.

“Fue cuando empecé a cantar ante un masivo, pisé muchos escenarios y comprendí que eran las tablas, pero sobre todo cantar para un público que no era mío. Agradezco a mi abuelo su comprensión y sus extraordinarias aventuras, de hecho me contó que una vez llegó a Puerto Rico y no sabía que era más famoso que en México”.

El joven indicó que ahora su abuelo está sorprendido por los avances tecnológicos, que permiten que llegues a todo el mundo, “antes los artistas eran inalcanzables, sólo los podías ver en los conciertos, y en póster o portadas de sus discos, pero actualmente hay una interacción con el público, te sigue a través de redes sociales”.

Respecto a los consejos o llamadas de atención de su padre “Coque” Muñiz, el cantante respondió: “Regaños nunca me ha dado, sólo consejos de cómo conducirme en el escenario y algunos secretos más que me han dado seguridad”.

Puntualizó que disfruta del trato amoroso y respetuoso que le dan tanto su padre como su abuelo: “Nos llevamos bien, tenemos química los tres en el escenario y mucho más en casa, hay un gran respeto”.

“Siento que mi carrera va bien, creo que no hay fórmulas para llegar a donde quiero”, señaló el joven, quien estrenó la canción “Sin ti”, con Maite Perroni y Juan Megan, “un tema que estoy seguro será importante para mi crecimiento”.

“Agradezco a la disquera por su confianza en mí, esta canción la escribí hace ocho años y el año pasado la mostré y enseguida recibí el respaldo, hubo algunas modificaciones de letra y terminó siendo coautoría con Ettore Grenci, Diego Cordova, Sonia Molina y el mismo Juan Megan”.