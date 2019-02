Katy Perry y Orlando Bloom se comprometen en San Valentín

La cantante Katy Perry y Orlando Bloom se han comprometido el Día de San Valentín después de tres años de noviazgo.

Fue la misma pareja quien confirmó su próxima boda en sus redes sociales, pues los dos publicaron la misma foto donde se puede ver el anillo con un gran diamante rosa con forma de flor.

La interprete de “Fireworks” simplemente subtituló la imagen: “Full bloom” (pleno florecimiento).

Mientras que el actor, quien tiene un hijo con su ex esposa Miranda Kerr, escribió “Lifetimes” (toda la vida).

Otras fotografías que circulan en la red fueron publicadas por Mary Hudson, la madre de la cantante quien escribió: “¡Mira quién se comprometió en el Día de San Valentín!”

Al darse la noticia usuarios de Twitter no dudaron en compartir las imágenes y felicitar a la feliz pareja, también hubo “llantos” entre las mujeres ante el compromiso.

Katy Perry and Orlando Bloom got engaged yesterday, on Valentines Day! 🌹💍💗 pic.twitter.com/VFy1K2MjSk

— Music News Facts (@musicnewsfact) 15 de febrero de 2019