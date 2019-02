Novia de Sergio Goyri dice el porqué publicó el polémico vídeo

Lupita Arreola Novia de Sergio Goyri, habló de cómo se sentía después de haber publicado el vídeo en donde él hablaba mal de Yalitza Aparicio.

El programa “De Primera Mano”, realizó una entrevista a la pareja mientras se encontraban en un evento por las 100 representaciones de “Cats” donde no perdieron la oportunidad de preguntar sobre el tema.

Te puede interesar: Yalitza dice que aún espera el depósito por su trabajo en “Roma”

El actor por su parte dijo sentirse muy avergonzado por la situación, y dijo que no era racista ni traidor.



Al preguntarle que si había tenido algún problema con su novia el dijo que no, sin embargo ella intervino y dijo que la habían señalado como traicionera.

“Pues nos causó un poco de incomodidad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunico con mis redes Facebook en Instagram, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno”, platicó.

En broma dijo que ya no los volverían a ver en las redes sociales y ofreció disculpas a Sergio y a la producción de “Roma”.

“Ya no nos van a ver en redes sociales en videos, pero sí, una disculpa en verdad, primero que nada a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto, y a la gente, el público, a Yalitza a toda la producción de Roma”, finalizó.