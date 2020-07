Sebastián Rulli y Angelique Boyer, uno para el otro

Superan estar en cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Atravesar una etapa como la actual en pareja ha hecho que Sebastián Rulli refuerce su idea de que Angelique Boyer es la persona correcta.

“El hecho de conocerte un poco más y conocer a tu pareja te puede hacer muy feliz o muy infeliz. Me siento afortunado de que estoy con la persona indicada. De que me aguanta como soy y que podemos seguir soñando juntos”, comenta.

“Estar solos, encerrados, muestra la parte buena y mala de todo, haber sobrepasado esta situación creo que nos hace victoriosos”, señala el actor.

En estos meses en los que la humanidad ha enfrentado al Covid-19, Rulli ha podido, además recapacitar sobre lo que ha hecho hasta el momento, saber con quién está y cómo se ha comportado con la naturaleza, con su familia y uno mismo.

“Ha sido un estate quieto, ver qué has logrado y qué puedes hacer a partir de ahora para que las cosas sean mejor”, señala.

“La sociedad necesita cambiar, el ser humano necesita ser mejor, unirse. Basta de divisiones, de echarle la culpa al otro, somos responsables de lo que nos ha pasado, hay que cuidarte y cuidar al prójimo, y tiene que ser para bien”, enfatiza.

El protagonista de “El Dragón” se dice esperanzado por el futuro y tiene fe en que como seres humanos esta crisis nos haga mejorar.

Para fortuna, durante estos meses Sebastián comparte que se empezó a gestar un próximo proyecto que lo llevaría a protagonizar una película en el género de comedia. Aunque no revela detalles, sería un nuevo reto para él en cine.

“Tengo muchas ideas y estoy en contacto directo con la producción y el escritor para ver que todo esté como queremos”, adelanta.

“Todo empezó en la pandemia. Estamos trabajando cada quien desde su casa con la ilusión de que en algún momento se haga realidad. Son procesos largos que no dependen de una persona, ojalá todo siga fluyendo para que se haga realidad”.

Ahora que se encuentra promocionando la serie “El Dragón”, que el próximo 22 de julio llegará a las 21:30 horas a Las Estrellas, en el horario en el que actualmente se transmite “Rubí”, opina que este tipo de series lo acercan a lo que es trabajar en cine, aunque como tal, explica que no ha coincidido con el séptimo arte.

“Esperemos que me dé oportunidad en algún momento y poder hacer mis pininos también ahí porque es parte de esta carrera que me apasiona. Me encanta el cine, creo que un actor no es un actor en un solo ramo”, concluye.