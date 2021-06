Yolanda Andrade revela que Luz María Zetina la acusó de abuso sexual

"Por tu culpa me corrieron", fueron las palabras que Yolanda dijo en contra de la exreina de belleza, quien supuestamente fue la culpable de su despido.

CIUDAD DE MÉXICO.— Yolanda Andrade volvió a desatar la polémica luego de que confesará la verdadera razón por la que tuvo que salir del programa "Netas Divinas".

Durante una transmisión con el elenco de dicho show, la también actriz señaló a una de sus excompañeras como la culpable de su despido, pues afirmó que está la acusó de abuso sexual.

Yolanda Andrade confesó durante una transmisión en Youtube que la responsable de su salida de "Netas Divinas" fue su compañera Luz María Zetina; pues presuntamente la habría denunciado no solo por acoso, también “casi por abuso sexual”.

La presentadora señaló que recibió un llamado de atención por parte del director del canal, así como de la producción; hecho que resultó un tanto extraño.

"Tenemos el por qué me corrieron por tu culpa Luz María Zetina”, dijo Yolanda, quien detalló que el exproductor Eduardo Clemesha la llamó para hablar sobre una situación que vivió con Luz Ma; a lo que la presentadora se preguntó qué habría causado la molestia.

"¿Qué hice que ella no me dijo como para que fuera a la dirección?, qué poca madr3 de esta vieja que no me dijo […] me sentí mal contigo (Luz María) la historia fue que (dijeron) yo entré a su camerino (de Luz), la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella”, contó en el vídeo 'Yola'.