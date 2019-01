Yuri aclara que nunca habló mal de Yalitza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que se diera a conocer que Yuri supuestamente dijo que Yalitza Aparicio no era bonita y que era más de admirar lo que ha logrado, la misma cantante veracruzana afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Un buen periodista tiene que enterarse bien de lo que realmente pasó antes de escribir cosas erróneas sobre algo. Yo no hablaré más del tema (sobre Yalitza), yo no vengo a hablar de nadie y lo digo públicamente, yo nunca hablaré mal de nadie.

La veracruzana expresó que la razón por la que nunca diría cosas negativas de nadie se debe a que ella es una mujer de fe y su religión no le dicta ser de esa manera.

“Yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes (la prensa) para destruir gente. El cristianismo no se dice, se vive y ya no contestaré nada respecto a eso porque ni siquiera fue así como sucedieron las cosas“, señaló Yuri durante la conferencia de prensa en la que presentó el “Juntitas Tour“, show en el que compartirá escenario con Pandora el próximo 8 de marzo en el Auditorio Nacional.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Maite Lascurain también defendió a Yuri.

Dijo que ella también leyó las notas en la que se afirmaba que la veracruzana se expresaba mal de Yalitza, pero no lo creyó pues, dijo, conoce muy bien a su amiga.

Durante la conferencia tanto Yuri como Pandora negaron que “La Voz México” se vaya a producir en Tv Azteca.