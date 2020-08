Favoritas de Carlos Rivera

“Si fuera mía”, un concepto creado en la cuarentena

MIAMI (EFE).— Carlos Rivera lanzó ayer “Vuelves”, el tema de la cantautora española Rozalén, la primera entrega de su nuevo proyecto, en el que ofrece nuevas versiones de las canciones que ha estado escuchando durante la cuarentena del coronavirus.

“Simplemente quise cantar mis canciones favoritas ahora que he estado encerrado, espero que lo disfruten tanto como yo”, dijo del origen de su proyecto que espera vea la luz en 2021.

“No son las canciones más conocidas. Me gustan porque son casi secretas, y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título como ‘Si fuera mía’, porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, manifestó el artista durante una transmisión en Instagram.

El repertorio de Carlos Rivera está formado por canciones que él ha compuesto o tiene coautoría, y al que le hace ilusión ponerle su sello versionando los temas de otros artistas que le han inspirado y le han acompañado durante el encierro.

Su plan es lanzar una canción nueva cada jueves en la noche, hasta completar las siete que escogió para su iniciativa, que saldrán acompañadas de un vídeo dirigido por Andrés Ibañez y grabado en los emblemáticos estudios de Sony Music en Ciudad de México.

Rivera no ha revelado el nombre del resto de los temas en “Si fuera mía”, pero afirmó que todas “son muy especiales” para él.

Pero además, el artista de 34 años prepara su próximo disco, que espera lanzar a principios de 2021, y sigue impulsando su canción “Ya pasará”, cuyos ingresos ha donado en su totalidad a la organización no gubernamental Save The Children.

Además, forma parte del elenco del programa “Quién es la máscara”, que ya se transmitió en México con buena audiencia.