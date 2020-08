FBI decomisa varias armas de la casa del youtuber Jake Paul

LOS ANGELES.— Agentes del FBI, incluyendo un equipo SWAT, allanaron la casa del youtuber Jake Paul.

El FBI ejecutó la orden de cateo el miércoles a las 6 de la mañana en la mansión ubicada en Calabasas (California), como parte de una investigación en curso. Así lo informó la vocera del FBI Laura Eimiller en un comunicado.

Un juez selló la orden y Eimiller dijo que no podía revelar la naturaleza de la investigación o la persona a la que iba dirigida.

El abogado de Paul, Richard Schonfeld, confirmó que la casa era de éste: “Entendemos que una orden de cateo fue ejecutada en la casa de Jake en Calabasas esta mañana mientras Jake estaba fuera del estado".

El vídeo de un noticiero local tomado desde helicópteros mostró a agentes sacando varios rifles de la enorme propiedad. Un equipo SWAT entró inicialmente en la propiedad, dijo Eimiller. No hubo arrestos.

La policía en Scottsdale, Arizona, dijo el miércoles que iba a retirar cargos por allanamiento y reunión ilegal contra Paul y otras dos personas “para que se pudiera completarse una investigación federal”, pero que podrían presentarlos más tarde.

Jake Paul’s home loaded with weapons, according to video from ABC7. Several firearms were seized during the FBI raid on Jake’s mansion this morning. A small militia was at Jake’s home, according to TMZ. What are your thoughts? pic.twitter.com/cDhBdcTocW